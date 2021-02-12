С 15 февраля въезд в Эстонию без ограничений разрешен уже из 6 стран Европы(20)
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Португалии (1190,1 ↓), Андорре (921,5 ↓) и Чехии (914,6 ↑).
Далее следуют: Монако (858,4 ↑), Испания (843,1 ↓), Словения (762,2 ↓), Латвия (577,1 ↑), Словакия (496,4 ↑), Франция (423,0 ↓) , Мальта (397,7 ↓), Швеция (394,1 ↓), Литва (353,3 ↓), Ирландия (326,5 ↓), Нидерланды (317,9 ↓), Люксембург (296,0 ↑), Италия (281,5 ↓), Бельгия (277,0 ↑), Швейцария (251,4 ↓), Австрия (224,8 ↑), Кипр (198,9 ↓), Польша (196,4 ↑), Лихтенштейн (187,6 ↓), Германия (176,9 ↓), Венгрия (176,4 ↑), Румыния (175,5 ↑) и Хорватия (157,5 ↓),
* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↓” — уменьшение числа заболевших.
Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (8,4 ↓), Норвегии (69,3 ↓), Финляндии (97,7 ↑), Дании (108,9 ↓), Греции (111,6 ↑) и Болгарии (127,4, ↑)
В Эстонии коэффициент заболеваемости COVID-19 равен 576,1 ↑.
С 15 января в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 15 по 21 февраля 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из Исландии, Греции, Финляндии, Болгарии, Дании и Норвегии.
!!! При этом стоит помнить, что въезд в некоторые страны ограничен:
* До 25 февраля въезд в Финляндию разрешен только транспортным и медицинским работникам, дипломатам и журналистам. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.
* С 29 января Норвегия закрывает границы из-за новых штаммов коронавируса. Ограничения на въезд будут действовать почти для всех иностранцев. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.
С 15 января действует порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться в самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда. В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными.
Люди, которые не сделали тест за 72 часа до приезда в Эстонию, могут сделать первый тест немедленно по прибытии, а второй тест — не ранее, чем через шесть дней после первого. Десятидневную самоизоляцию можно завершить досрочно в случае, если результаты обоих тестов были негативными.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия. Ограничения в передвижении действуют для прибывающих из Руанды.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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