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12.02.2021, 18:12

С 15 февраля въезд в Эстонию без ограничений разрешен уже из 6 стран Европы

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С 15 по 21 февраля приехать в Эстонию без ограничений можно из Финляндии, Норвегии, Исландии, Дании, Болгарии и Греции. В этих странах фиксируется самый низкий кумулятивный показатель заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Португалии (1190,1 ), Андорре (921,5 ) и Чехии (914,6 ).

Далее следуют: Монако (858,4 ↑), Испания (843,1 ), Словения (762,2 ), Латвия (577,1 ), Словакия (496,4 ), Франция (423,0 ) , Мальта (397,7 ), Швеция (394,1 ↓), Литва (353,3 ), Ирландия (326,5 ), Нидерланды (317,9 ), Люксембург (296,0 ), Италия (281,5 ), Бельгия (277,0 ↑), Швейцария (251,4 ↓), Австрия (224,8 ), Кипр (198,9 ), Польша (196,4 ), Лихтенштейн (187,6 ↓), Германия (176,9 ), Венгрия (176,4 ), Румыния (175,5 ) и Хорватия (157,5 ),

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↓” — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (8,4 ), Норвегии (69,3 ↓), Финляндии (97,7 ), Дании (108,9 ↓), Греции (111,6 ) и Болгарии (127,4, )

В Эстонии коэффициент заболеваемости COVID-19 равен 576,1 .

С 15 января в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 15 по 21 февраля 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из Исландии, Греции, Финляндии, Болгарии, Дании и Норвегии.

!!! При этом стоит помнить, что въезд в некоторые страны ограничен:

* До 25 февраля въезд в Финляндию разрешен только транспортным и медицинским работникам, дипломатам и журналистам. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

* С 29 января Норвегия закрывает границы из-за новых штаммов коронавируса. Ограничения на въезд будут действовать почти для всех иностранцев. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

С 15 января действует порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться в самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда. В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными.

Люди, которые не сделали тест за 72 часа до приезда в Эстонию, могут сделать первый тест немедленно по прибытии, а второй тест — не ранее, чем через шесть дней после первого. Десятидневную самоизоляцию можно завершить досрочно в случае, если результаты обоих тестов были негативными.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия. Ограничения в передвижении действуют для прибывающих из Руанды.

Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).

Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.

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