С 15 февраля въезд в Эстонию без ограничений разрешен уже из 6 стран Европы

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Португалии (1190,1 ↓), Андорре (921,5 ↓) и Чехии (914,6 ↑).

Далее следуют: Монако (858,4 ↑), Испания (843,1 ↓), Словения (762,2 ↓), Латвия (577,1 ↑), Словакия (496,4 ↑), Франция (423,0 ↓) , Мальта (397,7 ↓), Швеция (394,1 ↓), Литва (353,3 ↓), Ирландия (326,5 ↓), Нидерланды (317,9 ↓), Люксембург (296,0 ↑), Италия (281,5 ↓), Бельгия (277,0 ↑), Швейцария (251,4 ↓), Австрия (224,8 ↑), Кипр (198,9 ↓), Польша (196,4 ↑), Лихтенштейн (187,6 ↓), Германия (176,9 ↓), Венгрия (176,4 ↑), Румыния (175,5 ↑) и Хорватия (157,5 ↓),

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↓” — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (8,4 ↓), Норвегии (69,3 ↓), Финляндии (97,7 ↑), Дании (108,9 ↓), Греции (111,6 ↑) и Болгарии (127,4, ↑)

В Эстонии коэффициент заболеваемости COVID-19 равен 576,1 ↑.

С 15 января в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 15 по 21 февраля 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из Исландии, Греции, Финляндии, Болгарии, Дании и Норвегии.

!!! При этом стоит помнить, что въезд в некоторые страны ограничен:

* До 25 февраля въезд в Финляндию разрешен только транспортным и медицинским работникам, дипломатам и журналистам. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

* С 29 января Норвегия закрывает границы из-за новых штаммов коронавируса. Ограничения на въезд будут действовать почти для всех иностранцев. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.