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13.02.2021, 18:36

ФОТО | Почему туристы, приезжающие на водопад Ягала, так раздражают местных жителей

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Andres Putting
Как известно, водопад Ягала является одной из самых привлекательных природных достопримечательностей вблизи Таллинна. Круглый год сюда приезжает огромное количество людей, желающих насладиться красотами природы. Но порой водители забывают про правила дорожного движения, не замечают (или не хотят замечать) знаки и паркуются в запретных зонах и нарушают правила. По рассказам местных жителей, последнее время по выходным машин так много, что не пройти даже по пешеходно-велосипедным дорожкам.

Один из читателей Delfi рассказал о ситуации вблизи знаменитого водопада Ягала. Толпы желающих посмотреть эту природную достопримечательность создают для близлежащего поселка большую проблему: машин так много, что приезжающие паркуются как попало вдоль дороги, а местные жители не могут ни безопасно пройтись по пешеходным дорожкам, ни подъехать к собственному дому.

“Знаки, установленные летом Департаментом шоссейных дорог, запрещают останавливаться и парковаться по обе стороны дороги на протяжении 600 метров”, — рассказывает местный житель, добавляя, что это правило игнорируется приезжими, и машины все равно оставляют около дороги.

Читатель отмечает, что особенно много машин наблюдается по выходным в районе 14-15 часов дня.

Полиция в курсе

По словам руководителя Ида-Харьюского отделения полиции Иво Роосимяги, во время контрольных проверок полицейские не зафиксировали массовых нарушений.

“Несколько раз полицейские специально приезжали на место, чтобы оценить ситуацию, но в те разы машин было не так много, никаких нарушений не было выявлено”, — отметил Роосимяги.

Уважение друг к другу, соблюдение закона и вежливость являются ключевыми понятиями
Ivo Roosimägi

Руководитель Ида-Харьюского отделения полиции отметил, что от местных жителей не поступало никаких вызовов для контроля ситуации или разрешения возникшей проблемы.

“Потом, конечно, люди рассказали, что по выходным у водопада Ягала собирается много машин, водители которых, несмотря на запрещающие знаки, паркуются вдоль дороги и тем самым нарушают повседневную жизнь местных жителей”, — сказал Роосимяги. “Например, в полицию поступила информация о том, что один раз любители природы закрыли въезд во двор местного жителя — человек не мог выехать из собственного дома. Инцидент был урегулирован сторонами на месте, и прямого вмешательства полиции не потребовалось”.

Кроме того, как сообщил Роосимяги, полиции также известно по крайней мере об одном случае, когда автомобиль проехал по велосипедно-пешеходной дорожке, и люди, передвигающиеся по ней, подверглись опасности.

Совместный вклад муниципалитета и полиции

Чтобы решить проблему с парковкой, сотрудники правоохранительных органов связались с местным самоуправлением. Вместе они попытаются найти решение проблемы парковки, чтобы туристы и дальше могли наслаждаться природой, не нарушая при этом правила дорожного движения и не подвергая опасности местных жителей.

Парковки расчищены от снега, дорожные знаки видны, рассматриваются различные варианты расширения парковочной зоны.
Ivo Roosimägi

“Волость, со своей стороны, делает все возможное — официальные парковки расчищены от снега, дорожные знаки хорошо видны и понятны. Прилагаются все усилия, чтобы найти способы расширить территорию парковки”, — сказал Роосимяги. “Но также понятно, что если одновременно приедет очень много людей, они не смогут поместиться на действующей парковке. Поэтому туристы тоже должны ответственно подходить к ситуации, следовать дорожным знакам и существующим требованиям и обязательствам”.

Роосимяги подчеркнул, что если по прибытии турист замечает, что автостоянка заполнена, а все разрешенные парковочные места уже заняты, осмотр достопримечательности следует отложить или найти такое парковочное место, которое не будет никому мешать и не будет нарушать действующие дорожные правила.

“Уважение друг к другу, соблюдение закона и вежливость, вероятно, являются здесь ключевыми понятиями, чтобы вдоволь насладиться прогулкой на свежем воздухе этой снежной зимой, но при этом не доставив другим неудобств”, — заключил руководитель Ида-Харьюского отделения полиции.

“Однако, если существует реальная опасность, кто-то перегородил выезд или действия посторонних по-прежнему мешают привычной жизни, для получения помощи необходимо позвонить в Службу экстренной помощи по номеру 112. Полицейский патруль объяснит, что делать и, если необходимо, привлечет к ответственности нарушителей правил дорожного движения”.

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