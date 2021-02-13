ФОТО | Почему туристы, приезжающие на водопад Ягала, так раздражают местных жителей

Один из читателей Delfi рассказал о ситуации вблизи знаменитого водопада Ягала. Толпы желающих посмотреть эту природную достопримечательность создают для близлежащего поселка большую проблему: машин так много, что приезжающие паркуются как попало вдоль дороги, а местные жители не могут ни безопасно пройтись по пешеходным дорожкам, ни подъехать к собственному дому.

“Знаки, установленные летом Департаментом шоссейных дорог, запрещают останавливаться и парковаться по обе стороны дороги на протяжении 600 метров”, — рассказывает местный житель, добавляя, что это правило игнорируется приезжими, и машины все равно оставляют около дороги.

Читатель отмечает, что особенно много машин наблюдается по выходным в районе 14-15 часов дня.

Полиция в курсе

По словам руководителя Ида-Харьюского отделения полиции Иво Роосимяги, во время контрольных проверок полицейские не зафиксировали массовых нарушений.

“Несколько раз полицейские специально приезжали на место, чтобы оценить ситуацию, но в те разы машин было не так много, никаких нарушений не было выявлено”, — отметил Роосимяги.

Уважение друг к другу, соблюдение закона и вежливость являются ключевыми понятиями Ivo Roosimägi

Руководитель Ида-Харьюского отделения полиции отметил, что от местных жителей не поступало никаких вызовов для контроля ситуации или разрешения возникшей проблемы.

“Потом, конечно, люди рассказали, что по выходным у водопада Ягала собирается много машин, водители которых, несмотря на запрещающие знаки, паркуются вдоль дороги и тем самым нарушают повседневную жизнь местных жителей”, — сказал Роосимяги. “Например, в полицию поступила информация о том, что один раз любители природы закрыли въезд во двор местного жителя — человек не мог выехать из собственного дома. Инцидент был урегулирован сторонами на месте, и прямого вмешательства полиции не потребовалось”.

Кроме того, как сообщил Роосимяги, полиции также известно по крайней мере об одном случае, когда автомобиль проехал по велосипедно-пешеходной дорожке, и люди, передвигающиеся по ней, подверглись опасности.

Совместный вклад муниципалитета и полиции