ФОТО | Почему туристы, приезжающие на водопад Ягала, так раздражают местных жителей
Один из читателей Delfi рассказал о ситуации вблизи знаменитого водопада Ягала. Толпы желающих посмотреть эту природную достопримечательность создают для близлежащего поселка большую проблему: машин так много, что приезжающие паркуются как попало вдоль дороги, а местные жители не могут ни безопасно пройтись по пешеходным дорожкам, ни подъехать к собственному дому.
“Знаки, установленные летом Департаментом шоссейных дорог, запрещают останавливаться и парковаться по обе стороны дороги на протяжении 600 метров”, — рассказывает местный житель, добавляя, что это правило игнорируется приезжими, и машины все равно оставляют около дороги.
Читатель отмечает, что особенно много машин наблюдается по выходным в районе 14-15 часов дня.
Полиция в курсе
По словам руководителя Ида-Харьюского отделения полиции Иво Роосимяги, во время контрольных проверок полицейские не зафиксировали массовых нарушений.
“Несколько раз полицейские специально приезжали на место, чтобы оценить ситуацию, но в те разы машин было не так много, никаких нарушений не было выявлено”, — отметил Роосимяги.
Руководитель Ида-Харьюского отделения полиции отметил, что от местных жителей не поступало никаких вызовов для контроля ситуации или разрешения возникшей проблемы.
“Потом, конечно, люди рассказали, что по выходным у водопада Ягала собирается много машин, водители которых, несмотря на запрещающие знаки, паркуются вдоль дороги и тем самым нарушают повседневную жизнь местных жителей”, — сказал Роосимяги. “Например, в полицию поступила информация о том, что один раз любители природы закрыли въезд во двор местного жителя — человек не мог выехать из собственного дома. Инцидент был урегулирован сторонами на месте, и прямого вмешательства полиции не потребовалось”.
Кроме того, как сообщил Роосимяги, полиции также известно по крайней мере об одном случае, когда автомобиль проехал по велосипедно-пешеходной дорожке, и люди, передвигающиеся по ней, подверглись опасности.
Совместный вклад муниципалитета и полиции
Чтобы решить проблему с парковкой, сотрудники правоохранительных органов связались с местным самоуправлением. Вместе они попытаются найти решение проблемы парковки, чтобы туристы и дальше могли наслаждаться природой, не нарушая при этом правила дорожного движения и не подвергая опасности местных жителей.
“Волость, со своей стороны, делает все возможное — официальные парковки расчищены от снега, дорожные знаки хорошо видны и понятны. Прилагаются все усилия, чтобы найти способы расширить территорию парковки”, — сказал Роосимяги. “Но также понятно, что если одновременно приедет очень много людей, они не смогут поместиться на действующей парковке. Поэтому туристы тоже должны ответственно подходить к ситуации, следовать дорожным знакам и существующим требованиям и обязательствам”.
Роосимяги подчеркнул, что если по прибытии турист замечает, что автостоянка заполнена, а все разрешенные парковочные места уже заняты, осмотр достопримечательности следует отложить или найти такое парковочное место, которое не будет никому мешать и не будет нарушать действующие дорожные правила.
“Уважение друг к другу, соблюдение закона и вежливость, вероятно, являются здесь ключевыми понятиями, чтобы вдоволь насладиться прогулкой на свежем воздухе этой снежной зимой, но при этом не доставив другим неудобств”, — заключил руководитель Ида-Харьюского отделения полиции.
“Однако, если существует реальная опасность, кто-то перегородил выезд или действия посторонних по-прежнему мешают привычной жизни, для получения помощи необходимо позвонить в Службу экстренной помощи по номеру 112. Полицейский патруль объяснит, что делать и, если необходимо, привлечет к ответственности нарушителей правил дорожного движения”.