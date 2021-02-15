15.02.2021, 07:00
Ближайшие путевки в Египет и на Канарские острова распроданы, с летним отдыхом ситуация иная(1)
Foto: Ilmar Saabas
Как утверждают в действующих в Эстонии туристических компаниях, ближайшие путевки и в Египет, и на Канарские острова уже распроданы, а несколько недель назад стартовала и продажа летних путешествий, однако пока успешно бронируются лишь путевки на август и сентябрь, пишет rus.err.ee.
“В основном клиенты пока именно интересуются. Чувствуется, что у людей остается боязнь относительно путешествий. Поэтому они много звонят и пишут. Бронируют в основном путевки на август и сентябрь”, — рассказала представитель турагенства Estravel Мадлена Гринчак.
По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, оживления не видно ни в части регулярных, ни в части чартерных авиарейсов.
“Если ограничения на границах не исчезнут, то возвращения массового туризма не произойдет. Мы надеемся, что число пассажиров начнет увеличиваться с апреля, когда собираются возобновить свою работу лоукостеры”, — сказал Пяргмяэ.