Ближайшие путевки в Египет и на Канарские острова распроданы, с летним отдыхом ситуация иная

“В основном клиенты пока именно интересуются. Чувствуется, что у людей остается боязнь относительно путешествий. Поэтому они много звонят и пишут. Бронируют в основном путевки на август и сентябрь”, — рассказала представитель турагенства Estravel Мадлена Гринчак.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, оживления не видно ни в части регулярных, ни в части чартерных авиарейсов.

“Если ограничения на границах не исчезнут, то возвращения массового туризма не произойдет. Мы надеемся, что число пассажиров начнет увеличиваться с апреля, когда собираются возобновить свою работу лоукостеры”, — сказал Пяргмяэ.