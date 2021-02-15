15.02.2021, 08:00
Эйфелеву башню перекрасят в золотой цвет(2)
Photo by Chris Coudron on Unsplash
К летним Олимпийским играм, которые пройдут в 2024, Эйфелеву башню планируют перекрасить. Она получит золотистый оттенок, пишет портал 34travel.me.
Раньше башню часто перекрашивали в яркие цвета: в разное время она была красной, светло-оранжевой, светло-желтой. Привычной нам коричнево-красной она стала в 1968 году. С тех пор оттенок не меняли.
Но обновить цвет башни решили к летним Олимпийским играм, так как Эйфелева башня будет служить фоном для соревнований по триатлону и плаванию на открытой воде. На это понадобится около 60 тонн краски (и € 50 миллионов).