Мебельные магазины, Stockmann и “дорогами Ильича”: финские гиды рассказывают о своей работе с советскими туристами

Если бы не мировая пандемия, приехавшие после Нового года российские туристы как минимум на неделю продлили бы рождественский сезон на финских горнолыжных курортах и в спа-отелях. В последние годы россияне были крупнейшей категорией иностранных туристов в Финляндии, которая также тратила здесь внушительные суммы.

Несколько десятилетий назад советские туристы были третьей по величине группой путешественников после шведов и немцев. В 1980-е Финляндию ежегодно посещало около 30 000 туристов из СССР. Денег в поездках они тратили немного, однако для многих отелей гости из СССР были круглогодичным и стабильным источником дохода.

Выехать за рубеж могли лишь избранные



Советскому человеку необязательно требовались внушительные суммы, чтобы отправиться за рубеж. В то же время репутация должна была быть безупречной.