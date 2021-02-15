Экспресс-тест на антиген коронавируса теперь можно пройти в аэропорту прямо перед поездкой

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, в нынешней ситуации, когда вакцина все еще не слишком доступна, тестирование — лучший вариант для безопасного путешествия. “Поскольку все больше и больше стран требуют для въезда либо отрицательный результат либо ПЦР-теста, либо теста на антиген, мы очень рады, что в сотрудничестве с Confido мы можем предложить пассажирам, покидающим Эстонию, возможность пройти тест на наличие антигена прямо в аэропорту, непосредственно перед поездкой. Благодаря этому путешествие для всех становится более удобным и быстрым”.

По словам врача, предотвращение распространения коронавируса по-прежнему очень важно. Однако не менее важно, учитывая меры безопасности, продолжать жить нормальной жизнью. “Тесты ПЦР были и есть золотой стандарт в выявлении коронавируса, но их недостаток в том, что приходится долго ждать ответа, поэтому эти тесты невозможно делать непосредственно перед поездкой”.

“Большинство зарубежных стран перед въездом в страну требуют от пассажира наличие отрицательного результата теста на коронавирус . В то же время все больше и больше стран, вместо теста ПЦР, акцептируют результаты тестов на обнаружение антигена коронавируса”, — сказал доктор Андреас Абель, врач экспресс-клиник Confido.

По словам доктора Абеля, скорость получения ответа — основное преимущество теста для выявления антигена перед ПЦР-тестом. “Эти тесты позволяют прямо перед поездкой быстро и с высокой долей вероятности определить, заражен ли человек коронавирусной инфекцией или нет”, — сказал Абель. Образец берется из носоглотки с помощью ватного тампона, результат можно получить через 15-30 минут. Еще одним преимуществом теста на антиген перед ПЦР-тестом для пассажиров является его дешевизна.

Тестирование на антиген не предназначено для людей с обоснованным подозрением на острое заболевание COVID-19 (в т. ч. при проявлении симптоматики или при наличии близких контактов с зараженным лицом). Для тестирования необходимо использовать защитную маску. Стоимость теста вместе с выдачей сертификата составляет 40 евро. Сертификат с результатом теста отправляется по электронной почте.

Пункт тестирования открыт Пн.-Пт. с 11:00 до 18:00 и Сб.- Вс. с 07:00 до16:00. Кроме того, в понедельник и четверг тестирование можно пройти ранним утром с 04:00 до 06:30. Для тестирования необходимо заранее забронировать время https://www.confido.ee/covidtest

Информацию о странах, при въезде в которые требуется сертификат на коронавирус и которые принимают результаты экспресс-теста на антигены, можно найти на сайте Reisi Targalt.

Тесты на антигены определяют наличие в образце белков, специфичных для коронавируса. Тест наиболее чувствителен в тот период, когда количество вируса в организме максимально, то есть за несколько дней до и примерно через пять дней после появления симптомов болезни. Таким образом, положительный результат теста на антиген в большинстве случаев означает, что пациент заболел недавно и все еще заразен для других людей.

Помимо Таллиннского аэропорта, определить антиген на коронавирус можно за день до поездки во всех экспресс-клиниках Confido. Клиники Confido работают с 9:00 до 21:00 в торговом центре Lasnamäe Centrum и с 10:00 до 20:00 в торговом центре Nautica.