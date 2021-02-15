Экспресс-тест на антиген коронавируса теперь можно пройти в аэропорту прямо перед поездкой

“Большинство зарубежных стран перед въездом в страну требуют от пассажира наличие отрицательного результата теста на коронавирус. В то же время все больше и больше стран, вместо теста ПЦР, акцептируют результаты тестов на обнаружение антигена коронавируса”, — сказал доктор Андреас Абель, врач экспресс-клиник Confido.

По словам врача, предотвращение распространения коронавируса по-прежнему очень важно. Однако не менее важно, учитывая меры безопасности, продолжать жить нормальной жизнью. “Тесты ПЦР были и есть золотой стандарт в выявлении коронавируса, но их недостаток в том, что приходится долго ждать ответа, поэтому эти тесты невозможно делать непосредственно перед поездкой”.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, в нынешней ситуации, когда вакцина все еще не слишком доступна, тестирование — лучший вариант для безопасного путешествия. “Поскольку все больше и больше стран требуют для въезда либо отрицательный результат либо ПЦР-теста, либо теста на антиген, мы очень рады, что в сотрудничестве с Confido мы можем предложить пассажирам, покидающим Эстонию, возможность пройти тест на наличие антигена прямо в аэропорту, непосредственно перед поездкой. Благодаря этому путешествие для всех становится более удобным и быстрым”.

По словам доктора Абеля, скорость получения ответа — основное преимущество теста для выявления антигена перед ПЦР-тестом. “Эти тесты позволяют прямо перед поездкой быстро и с высокой долей вероятности определить, заражен ли человек коронавирусной инфекцией или нет”, — сказал Абель. Образец берется из носоглотки с помощью ватного тампона, результат можно получить через 15-30 минут. Еще одним преимуществом теста на антиген перед ПЦР-тестом для пассажиров является его дешевизна.