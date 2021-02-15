9 направлений: в какие города можно улететь из Таллиннского аэропорта

Рейсы осуществляются в следующие аэропорты:

* Амстердам (Air Baltic)

* Франкфурт (Lufthansa)

* Хельсинки (Finnair)

* Лондон (Air Baltic)

* Минск (Belavia)

* Осло (Air Baltic)

* Рига (Air Baltic)

* Стокгольм (SAS, SAS)

* Варшава (LOT)

В графике полетов на эту неделю есть также чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх и на Гран-Канарию. За более точной информацией обращайтесь к своему туроператору.

Начиная с 13 февраля в Таллиннском аэропорту работает пункт тестирования медицинского центра Confido, предлагающий экспресс-тесты на антигены коронавируса для вылетающих пассажиров. Часы работы пункта тестирования: Пн.-Пт. — 11:00-18:00; Сб.-Вс. — 07:00-16:00. Кроме того, заведение открыто ранним утром:Чтв.- Пн. 04:00 — 06:30. Пункт тестирования располагается на 0 этаже пассажирского терминала Таллиннского аэропорта, рядом с выходом на этаж Р0 паркинга. Тест вместе с выдачей сертификата стоит 40 € евро.

Начиная с 15 января на самоизоляции следует оставаться тем прибывающим в Эстонию, которые приезжают из европейских стран, где кумулятивное количество положительных тестов на 100 000 жителей за последние 14 дней превышает 150. Обязанность самоизоляции не распространяется, если соответствующий показатель менее 150.

Начиная с 15 января всем людям, которые не хотят в течение 10 дней после прибытия в Эстонию находиться на самоизоляции, следует делать ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов до прибытия в страну. Уже находясь в Эстонии, они могут сделать второй тест, но не ранее, чем на шестой день после первого теста, сделанного в иностранном государстве. Человек досрочно освобождается от обязанности 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов отрицательные.

Люди, не сделавшие тест в течение 72 часов до прибытия в Эстонию, могут сделать первичный тест в Эстонии сразу после прибытия в страну и второй тест не ранее, чем через шесть дней после первого теста. 10-дневный срок самоизоляции может быть сокращен в том случае, если результаты обоих тестов будут отрицательными.