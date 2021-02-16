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16.02.2021, 07:00

“Красота — страшная сила”: скандальный памятник Аленке продали за 29 тысяч евро

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Ekraainitõmmis YOUTUBE videost (CAR CAR TV)
Скульптуру, которую демонтировали через несколько дней после установки, приобрели за 2,6 млн руб (около 29 тысяч евро). За "Аленку" боролись четыре участника.

Скульптуру Аленки из Нововоронежа (Воронежская область) продали на аукционе за 2,6 млн руб (около 29 тысяч евро) при стартовой цене в 1 млн руб (около 11 240 евро), сообщает ТАСС со ссылкой на Российский аукционный дом.

В торгах участвовали четыре претендента. Аукцион завершился почти через два с половиной часа. Имя покупателя неизвестно.

Памятник "Аленке", основательнице села Новая Аленовка (в XX веке оно было преобразовано в город Нововоронеж), был установлен 18 декабря 2020 года по инициативе и на средства городского Союза ветеранов. Он вызвал бурную реакцию общественности. "Аленку" сравнивали с героиней фильмов ужасов и просили снести монумент. Через несколько дней памятник демонтировали и вернули изготовителю. После этого было решено выставить “Аленку” на аукцион. Вырученные средства власти планировали направить на благотворительность.

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