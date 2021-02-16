“Красота — страшная сила”: скандальный памятник Аленке продали за 29 тысяч евро

Скульптуру Аленки из Нововоронежа (Воронежская область) продали на аукционе за 2,6 млн руб (около 29 тысяч евро) при стартовой цене в 1 млн руб (около 11 240 евро), сообщает ТАСС со ссылкой на Российский аукционный дом.

В торгах участвовали четыре претендента. Аукцион завершился почти через два с половиной часа. Имя покупателя неизвестно.

Памятник "Аленке", основательнице села Новая Аленовка (в XX веке оно было преобразовано в город Нововоронеж), был установлен 18 декабря 2020 года по инициативе и на средства городского Союза ветеранов. Он вызвал бурную реакцию общественности. "Аленку" сравнивали с героиней фильмов ужасов и просили снести монумент. Через несколько дней памятник демонтировали и вернули изготовителю. После этого было решено выставить “Аленку” на аукцион. Вырученные средства власти планировали направить на благотворительность.