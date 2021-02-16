Израиль введет квоту на 2 тысячи авиапассажиров в день

“Кабинет министров утвердил план по организации авиаперевозок в Израиль и из Израиля в период действия режима “закрытого неба”. Установлена квота на прилет в Израиль до 2 тысяч человек в день”, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, министерство транспорта утвердит возможность использования рейсов иностранных авиакомпаний — в зависимости от страны назначения. А Минобороны подготовит необходимые площади для изоляции прибывающих в гостиницах в прогнозируемых объемах.

Ранее сообщалось, что Израиль с марта благодаря широкой вакцинации начнет поэтапное возобновление международного туризма, а полностью границы страны откроются в середине 2021 года. Уже к началу февраля в Израиле удалось полностью вакцинировать 21% населения, страна — мировой лидер по темпам вакцинации.

Пока что пассажирское авиасообщение между Израилем и другими странами приостановлено. Исключение составляют гуманитарные спецрейсы.

В 2019 году Израиль посетили более 4,5 млн иностранных туристов.