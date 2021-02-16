В Шотландии людей от тоски лечит доктор, каких нет нигде. Поговорить с ним нельзя, ведь он — мост через реку

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Жители округа Южный Ланаркшир в Шотландии находят записки, расклеенные около мостов — к примеру, у моста имени Давида Ливингстона. Послания похожи друг на друга: их автор напоминает, что вас точно любят, что ваша жизнь ценна и важна — и вообще, вы просто великолепны! “Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь”, говорится в одной из записок.