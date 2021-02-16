16.02.2021, 09:10
В Шотландии людей от тоски лечит доктор, каких нет нигде. Поговорить с ним нельзя, ведь он — мост через реку
Scanpix, Chris Booth / Parsons Media
Жители округа Южный Ланаркшир в Шотландии находят записки, расклеенные около мостов — к примеру, у моста имени Давида Ливингстона. Послания похожи друг на друга: их автор напоминает, что вас точно любят, что ваша жизнь ценна и важна — и вообще, вы просто великолепны! “Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь”, говорится в одной из записок.
Некоторые послания оформлены в виде сердечка. В каждом из них указан номер телефона, по которому можно позвонить. Это горячая линия благотворительной организации Samaritans, занимающейся эмоциональной поддержкой, рассказывает Meduza со ссылкой на Medialeaks.
Вероятно, записки — часть кампании местного отделения организации, для которой это обычная практика. Но местные жители не исключают, что автор не имеет прямого отношения к Samaritans и просто указывает номер горячей линии, звонок на которую, как кажется автору, может выручить в трудную минуту.