Пилот рассказал, почему лучше не стоит пить кофе в самолете

По его словам, кухня в самолете — “самое грязное место на земле”. В качестве доказательства он привел следующую историю: “Однажды я видел, как бортпроводница вылила старый кофе в унитаз (раковиной для подобных целей пользоваться нельзя, поскольку кофе ее засоряет), а затем нажала кнопку смыва носиком чайника. После этого она сразу заварила свежий напиток и разливала его из чайника пассажирам”.

О сомнительном качестве воды в самолете сообщают и бортпроводники. Слова одного из них приводит Daily Express: “Она отвратительна; цистерну, где ее хранят, фактически никогда не чистят”. Соответственно, в этой воде множество бактерий, приходит он к выводу. Зная об этом, сами бортпроводники никогда не пьют чай и кофе во время рейса. Они также советуют пассажирам не заказывать напитки со льдом.