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16.02.2021, 10:00

Пилот рассказал, почему лучше не стоит пить кофе в самолете

 
Photo by Devin Avery on Unsplash
Анонимный американский пилот рассказал на форуме Reddit, почему на борту лучше не заказывать кофе, чай или напитки со льдом, пишет портал Тонкости Туризма.

По его словам, кухня в самолете — “самое грязное место на земле”. В качестве доказательства он привел следующую историю: “Однажды я видел, как бортпроводница вылила старый кофе в унитаз (раковиной для подобных целей пользоваться нельзя, поскольку кофе ее засоряет), а затем нажала кнопку смыва носиком чайника. После этого она сразу заварила свежий напиток и разливала его из чайника пассажирам”.

О сомнительном качестве воды в самолете сообщают и бортпроводники. Слова одного из них приводит Daily Express: “Она отвратительна; цистерну, где ее хранят, фактически никогда не чистят”. Соответственно, в этой воде множество бактерий, приходит он к выводу. Зная об этом, сами бортпроводники никогда не пьют чай и кофе во время рейса. Они также советуют пассажирам не заказывать напитки со льдом.

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