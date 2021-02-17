В Пярну разгорелась борьба за открытие летних кафе и ресторанов на пляже

Интерес к открытию пляжных заведений действительно очень высокий. Со своими предложениями выступили известные предприятия общественного питания, работающие как в Пярну, так и в других местах Эстонии. Одним из условий конкурса было то, что участники должны иметь опыт работы в ресторанном бизнесе не менее пяти лет.

На конкурс подано 18 заявок от 15 компаний. Победителям город отдаст в использование все три упомянутые бизнес-площадки на период 2021-2030 годов. Сезонные заведения общественного питания будут работать в течение лета — с 15 мая по 15 сентября. По словам Арго Мяттаса, главного специалиста в области предпринимательства города Пярну, такое большое количество предложений свидетельствует о заинтересованности рестораторов в расширении своего бизнеса на территории пярнуского пляжа.

Согласно плану, на Пярнуском пляжном променаде будет открыто несколько торговых площадей: одна будет на продолжении улице Сиде, другая — у выхода на пляж с улицы Куусе и третья — на Куусе 8. На каждой из указанных территорий можно будет построить здание кафе или ресторана.

“Хотя предложения различаются как по содержанию, так и по форме, представленные концепции и инвестиционные планы сильные и хорошо продуманные до мелочей. Предприниматели очень серьезно относятся к работе на пляже Пярну и хотят внести туда значительный вклад”, — сказал Мяттас.

По словам специалиста в области предпринимательства города Пярну, все 15 компаний-участниц конкурса заслуживают победы и открытия торгового места на пляже.

“Поскольку каждый полученный нами бизнес-план выполнен на очень высоком уровне, независимо от того, кто в итоге выиграет в конкурсе, на Пярнуском пляже в любом случае будет открыто несколько новых высококачественных мест общественного питания”, — признал Мяттас.

Победитель или победители конкурса должны будут построить на арендованной земле здание или несколько строений, которые визуально должны соответствовать пляжной зоне и набережной, а также составлять единый архитектурный ансамбль. Предприниматели учли это обстоятельство и при планировании проконсультировались как с автором Пярнуского пляжного променада Керсти Лоотус, так и с архитекторами городского правительства.

Уже в эту пятницу, 19 февраля, комиссия приступит к рассмотрению всех представленных на конкурсе предложений. Победители станут известны в конце февраля.

Следует отметить, что новые места общественного питания — не единственное изменение, которое стоит ожидать на одном из главных эстонских пляжей этим летом — у новому сезону Пярнуский пляжный променад обновят и вдохнут в него свежее дыхание.