НЕВЕРОЯТНО! В Антарктиде возле научной станции "зацвел" снег

“В конце антарктического лета в районе нашей станции “Академик Вернадский” наблюдается такое явление, как цветение снега. В этом году снег снова поменял цвет: вместо белого стал зеленым и малиновым. Окрашивание происходит из-за роста в снегу микроскопических водорослей. Их споры не боятся экстремальных температур и держатся всю зиму. Когда погодные условия становятся более благоприятными, споры начинают прорастать”, — говорится на странице станции в Facebook.