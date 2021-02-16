НЕВЕРОЯТНО! В Антарктиде возле научной станции "зацвел" снег
Снег рядом с украинской антарктической станцией “Академик Вернадский” стал малиновым и зеленым.
“В конце антарктического лета в районе нашей станции “Академик Вернадский” наблюдается такое явление, как цветение снега. В этом году снег снова поменял цвет: вместо белого стал зеленым и малиновым. Окрашивание происходит из-за роста в снегу микроскопических водорослей. Их споры не боятся экстремальных температур и держатся всю зиму. Когда погодные условия становятся более благоприятными, споры начинают прорастать”, — говорится на странице станции в Facebook.
В зеленый цвет снег окрашивает пигмент хлорофилла, а в красный — каротин. Цветение снега — неблагоприятное явление. Снег под воздействием водорослей становится темнее, следовательно, его отражательная способность снижается, он начинает поглощать больше тепла и быстрее тает. Сотрудники станции также сообщили, что цветение наблюдалось и в прошлом году.