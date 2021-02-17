Лучшие направления для путешествий в 2021 году

В ходе исследования выяснилось, что больше всего путешественников мечтают отправиться в Брагу (Португалия). Как отмечают эксперты, этот город часто называют “португальским Римом” из-за большого количества памятников архитектуры и истории, красивых церквей и монастырей.

На втором месте по популярности оказалась столица Италии — Рим. “На протяжении десятилетий город остается любимым направлением среди путешественников всего мира. Итальянская столица не только музей под открытым небом, но и идеальное место для семейной поездки или романтического путешествия”, — пояснили представители портала.

Замкнул тройку лидеров хорватский город Цацват, расположенный в районе Конавле — так называемой хорватской Тоскане недалеко от Дубровника. Описывая его, создатели рейтинга отметили, что жизнь там течет медленно и место подходит для спокойного отдыха.

Также среди желанных направления путешественники отметили Флоренцию (Италия) за красоту города и сосредоточение памятников искусства, Сибиу (Румыния) — центр провинции Трансильвания — за сочетание древней истории и яркого духа современности.

Кроме того, туристы мечтают посетить Париж, греческий остров Кефалония, Котор, долину Сока в Словении и Канарские острова.