В Японии появился министр по одиночеству

В Японии всерьез взялись за проблему одиночества. В декабре прошлого года “Газета.Ru” писала о планах японского правительства по разработке искусственного интеллекта для более эффективного поиска пар. Таким образом в стране собираются повысить рождаемость. Сегодня премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга назначил главу министерства регионального развития Тэцуси Сакамото министром, ответственным за проблемы одиноких жителей. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като.

“Что касается цели этого назначения, то речь идет о решении общественных проблем, которые проявляются в том числе из-за старения общества с низкой рождаемостью. Также сюда относится проблема самоубийств, в первую очередь, среди женщин и молодежи”, — заявил Като. По его словам, проблема одиночества обострилась в Японии в период пандемии.

За 2020 год количество самоубийств в стране увеличилось впервые за 11 лет. По данным японской полиции, этот показатель в прошлом году достиг почти 20 тыс. При этом число самоубийств среди мужчин продолжает снижаться, зато женщины все чаще решают покончить с собой на фоне одиночества.

По мнению японских экспертов, негативно повлияла на этот тренд пандемия, поскольку безработица и повышенная нагрузка по уходу за детьми и домом во время режима самоизоляции повышала уровень стресса у женщин сильнее, чем у мужчин.

Одиночество уже признали одной из основных проблем 2020 года, а борьбу с ним — главным трендом 2021 года. К такому выводу пришли эксперты норвежской телекоммуникационной компании Telenor. В их обзоре говорится, что из-за пандемии в мире выросло число одиноких людей, что чревато проблемами с психологическим здоровьем. “2020 год показал нам, что одиночество — фундаментальная проблема здоровья общества, на которую, как мы полагаем, будет беспрецедентный технологический ответ в 2021 году”, — отмечают эксперты.