Finnair сдал в утиль 21-летний Airbus

Авиакомпания Finnair отказалась от использования самолета производства Airbus, и теперь он будет разобран на запчасти и металлолом. Свой последний пассажирский перелет судно с позывными OH-LVB совершило 6 сентября прошлого года, это был рейс из Хельсинки в Оулу и обратно. После этого был лишь короткий получасовый технический полет в ноябре.

За 21 год Аэробус успел налетать 54710 часов и 32966 рейсов. Его разберут на запчасти в аэропорту Хельсинки силами компании Finnair Technical Services. Это первый раз, когда в Финляндии разбирается пассажирский самолет. В Finnair надеются, что в будущем финские специалисты могут брать для таких задач отслужившие свой срок воздушные судна сторонних авиаперевозчиков. В предыдущий раз компания Finnair направляла самолет на утилизацию в Западную Англию.

Разборкой самолета в Вантаа будут заниматься почти 20 авиамехаников. В общей сложности у них должно уйти на эту работу около 2500 часов. Примерно 90 процентов самолета можно отправить на запчасти, которые Finnair планирует либо продать, либо использовать для ремонта собственных Аэробусов. Моторы, опоры шасси, двери можно будет установить на другие самолеты. Алюминиевый корпус пойдет на металлолом.