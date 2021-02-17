Жесткие ограничения в Финляндии сократили число пассажиров судов почти наполовину

“Безусловно, установленные Финляндией дополнительные ограничения повлияли на поездки. Ограничения на свободное передвижение между странами незамедлительно сказываются на числе наших пассажиров”, — сказала пресс-секретарь Tallink Катри Линк, добавив, что Финляндия планирует обсудить продление ограничений на этой неделе и тогда выяснится, что будет после 25 февраля, и продлят ли ограничения.

В середине января до введения дополнительных ограничений на въезд в Финляндию на паромах линии Таллинн-Хельсинки в день путешествовали 800 пассажиров, а в неделю — 5500 пассажиров. На прошлой неделе пассажиров на судах Star и Megastar было менее 3000, то есть число пассажиров уменьшилось почти наполовину.