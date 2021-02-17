На следующей неделе паромные компании имеют право требовать от направляющихся в Финляндию пассажиров отрицательный тест на COVID-19

У пассажира должен быть медицинский сертификат, доказывающий негативный результат теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до посадки на судно. Этот сертификат могут спросить в терминале порта, на пограничном контроле по прибытии в Финляндию или в терминале прибытия судна.

Требование вступит в силу во вторник, 23 февраля 2021 года. Требование не будет применяться к финнам, отправляющимся в круиз, детям до 12 лет, перевозчикам грузов и морякам.

“Цель рекомендации — предотвратить в Финляндии распространение новых мутаций коронавируса, обнаруженных в Великобритании, Бразилии и Южной Африке. Очень важно, чтобы связанный с распространением коронавируса риск был максимально предотвращен”, — сказал RusERR директор THL Мика Салминен.

“Сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус — предварительное условие, которое позволяет сесть в транспортное средство. Оно не меняет связанные с въездом в Финляндию ограничения, например, 14-дневный добровольный карантин”, — отметил Салминен.

Ранее THL аналогичную рекомендацию представил авиакомпаниям.