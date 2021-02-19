Исторический шик плюс современный комфорт: ТОП-5 отечественных люкс-отелей
Schlössle Hotel
Пятизвездочный бутик-отель Schlossle расположен в зданиях 13-14 веков в центре Старого города Таллинна и буквально воссоздает ощущение средневековой роскоши: все очень стильно и концентрированно богато. Номера с антикварной мебелью оформлены в светлых тонах. В цену номера входит завтрак с игристым вином и посещение сауны. Самый дорогой номер в этом отеле, который можно заказать на Booking, — Президентский люкс: 90 м2, тропический душ, гидромассажная ванна, сауна, телевизор Loewe, звуковая система Bose. Цена — в среднем 895 евро в сутки.
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Swissôtel Tallinn
Пятизвездочный Swissôtel Tallinn — самое высокое здание Таллинна, из большинства номеров открывается вид на Старый город и море, в распоряжении гостей фитнес- и спа-центр. И это такая современно-интернациональная роскошь: стильно и модно. Самый дорогой номер, который можно забронировать на Booking, — люкс с одной спальней и видом на море: 64 м2, тропический душ, в стоимость проживания входит посещение спа. Цена — в среднем 370 евро в сутки.
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Hotel Regent
Этот пятизвездочный отель вновь открылся в 2019-м в центре Старого Таллинна, в здании 14 века, в паре шагов от Толстой Маргариты. Здесь бережно сохранены расписные потолочные балки, колонны со старинной лепниной, элементы древних стен, узкие средневековые лесенки, все это выглядит как аутентичный средневековый дом и красиво-гармонично вписано в современный интерьер — это такой симбиоз истории и почти стерильного минимализма. К услугам гостей фитнес- и спа-центр с бассейном. Самый дорогой двухместный номер на Booking — улучшенный номер с кроватью размера king-size: 50 м2, вид на город, цена в сутки — 470-507 евро.
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Keila-Joa Schloss Fall
Пятизвездочный отель Keila-Joa Schloss Fall расположен в неоготическом замке Фалль начала 19 века в Кейла-Йоа и полон истории. Вы живете буквально во дворце, родовом гнезде Бенкендорфов и Волконских, где бывал Николай I и где впервые прозвучал гимн “Боже, Царя храни!”. Замок совсем недавно очень основательно и с вниманием к историческим деталям отреставрирован.В теплое время года можно посидеть на террасе ресторана с видом на водопад. Гости могут воспользоваться услугами гольф-клуба, яхт-клуба и спа-центра, которые находятся неподалеку. Номера оформлены в стиле 18-19 веков, и они именные. Самый дорогой и большой двухместный люкс — “Бенкендорф”: 47 м2, с балконом и патио, средняя цена в сутки — 375 евро.
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Спа-замок Wagenküll
Castle Spa Wagenküll расположен в еще одном легендарном замке в югендстиле — замке Таагепера, построенном более ста лет назад, он находится в Валгамаа. Это очень необычное здание с мощной 40-метровой башней, где все дышит романтикой и легендами о первых владельцах. Замок недавно был основательно обновлен, и здесь переплетается историческая атмосфера и современный комфорт. Все люксы различаются, они оформлены в историческом стиле: деревянные настенные панели, кровати с балдахинами, ванны ретро. В некоторых люксах есть джакузи. В замке есть большой роскошный спа-центр, посещение которого входит в цену номера. Самый дорогой двухместный номер на Booking — люкс: 40 м2, средняя цена — 189 евро.
Статья опубликована в зимнем номере журнала JANA LUXURY. Если вам понравилась статья, и вы хотели бы бесплатно подписаться на журнал на 2021 год, это можно сделать здесь.