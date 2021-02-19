Исторический шик плюс современный комфорт: ТОП-5 отечественных люкс-отелей

Schlössle Hotel





Пятизвездочный бутик-отель Schlossle расположен в зданиях 13-14 веков в центре Старого города Таллинна и буквально воссоздает ощущение средневековой роскоши: все очень стильно и концентрированно богато. Номера с антикварной мебелью оформлены в светлых тонах. В цену номера входит завтрак с игристым вином и посещение сауны. Самый дорогой номер в этом отеле, который можно заказать на Booking, — Президентский люкс: 90 м2, тропический душ, гидромассажная ванна, сауна, телевизор Loewe, звуковая система Bose. Цена — в среднем 895 евро в сутки.

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Swissôtel Tallinn





Пятизвездочный Swissôtel Tallinn — самое высокое здание Таллинна, из большинства номеров открывается вид на Старый город и море, в распоряжении гостей фитнес- и спа-центр. И это такая современно-интернациональная роскошь: стильно и модно. Самый дорогой номер, который можно забронировать на Booking, — люкс с одной спальней и видом на море: 64 м2, тропический душ, в стоимость проживания входит посещение спа. Цена — в среднем 370 евро в сутки.

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Hotel Regent



Этот пятизвездочный отель вновь открылся в 2019-м в центре Старого Таллинна, в здании 14 века, в паре шагов от Толстой Маргариты. Здесь бережно сохранены расписные потолочные балки, колонны со старинной лепниной, элементы древних стен, узкие средневековые лесенки, все это выглядит как аутентичный средневековый дом и красиво-гармонично вписано в современный интерьер — это такой симбиоз истории и почти стерильного минимализма. К услугам гостей фитнес- и спа-центр с бассейном. Самый дорогой двухместный номер на Booking — улучшенный номер с кроватью размера king-size: 50 м2, вид на город, цена в сутки — 470-507 евро.

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Keila-Joa Schloss Fall