18.02.2021, 07:00
ФОТО и ВИДЕО | На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
Scanpix, Davide Anastasi
16 февраля на знаменитом итальянском острове произошло извержение вулкана Этна. К счастью, обошлось все без разрушений и жертв.
Вулкан выбросил пепел на высоту более 1 км. Опасности для жителей из близлежащих населенных пунктов нет. В Катании, втором по величине городе на Сицилии, приостановили авиасообщение, так как сложившиеся условия могут быть небезопасны для полетов.
Этна — самый крупный в Европе действующий вулкан, его извержения в последние годы происходят раз в несколько месяцев. К разрушениям это обычно не приводит. Последнее мощное извержение Этны произошло в июле 2019 года.