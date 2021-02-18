ФОТО и ВИДЕО | На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

Вулкан выбросил пепел на высоту более 1 км. Опасности для жителей из близлежащих населенных пунктов нет. В Катании, втором по величине городе на Сицилии, приостановили авиасообщение, так как сложившиеся условия могут быть небезопасны для полетов.