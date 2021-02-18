18.02.2021, 08:06
Украинская авиакомпания запускает "полеты в никуда": необычные экскурсии пройдут над Киевом и Чернобыльской зоной
Photo by Jorge Fernández Salas on Un
Украинская авиакомпания “МАУ” анонсировала новые рейсы — авиакомпания предлагает “полеты в никуда” над Киевом и Чернобыльской зоной, сообщает портал 34travel.me.
Первый такой состоится 7 марта. Билеты на него уже раскупили (за три дня после открытия бронирования). Второй запланирован на 13 марта. Попасть на него еще можно.
Обе воздушные экскурсии включают вылет из аэропорта Борисполь, полет над Киевом на высоте 900 метров, Припятью, Чернобыльской АЭС и аэродромом Гостомель. В роли гидов выступят пилоты “МАУ”.
Стоимость одного билета — € 79. Чтобы забронировать место на экскурсию, нужно написать на почту excursion@flyuia.com.