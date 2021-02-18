"Здесь вам не Европа!" В Танзании хотят ввести штрафы за прогулки в коротких юбках и шортах

Правительство обеспокоено тем фактом, что некоторые туристы гуляют в купальных костюмах и слишком короткой одежде не только по территории отеля, но и в городах и поселках. Между тем еще в 2015 году в Танзании было утверждено правило, предписывающее туристам закрывать определенные части тела (пупок и колени). Однако отдыхающие регулярно пренебрегают этой нормой, что вызывает раздражение у жителей Занзибара, в большинстве своем исповедующих ислам.

В связи с подобным поведением Министерство туризма Танзании поручило владельцам ресторанов и отелей, туроператорам и экскурсоводам разъяснить гостям страны, как не следует одеваться. Кроме того, в аэропорту, на выходе из гостиниц и на улицах появятся предупреждающие знаки.

Если данные меры не сработают, власти могут ввести штрафы. Злостным нарушителям грозит не только денежное взыскание, но и тюремное заключение.

Ограничения на ношение определенной одежды касаются исключительно прогулок по городам и экскурсий в поселках. На территории отелей туристы могут одеваться, как хотят.