Теперь компанию гостям Старого города Таллинна составит бесплатный аудиогид

“Цель нового светового решения — подчеркнуть красоту Старого города Таллинна и повысить его привлекательность как для проживающих в Эстонии людей, так и ее гостей. Световые тропы с аудиогидом доступны всегда и для всех — сюда можно прийти одному, с семьей и друзьями, кроме прогулки на свежем воздухе здесь можно послушать увлекательные истории о местных строениях”, — рассказала директор по маркетингу Kapitel Мерит Кулласепп.

По словам ведущего специалиста инженерного отдела Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Эвы Талло, это один из крупнейших вкладов частного капитала в общественное городское пространство Таллинна.“Исходной точкой концепции освещения Таллиннской городской стены и ее башен является ценность сохранившейся до наших дней средневековой атмосферы Старого города. Проект Kapitel “Посмотри на Старый город” дает возможность (заново) открыть для себя историю одного из лучших сохранившихся средневековых городов Европы особенным и увлекательным способом. В период, когда путешествия затруднены, жителям была дана возможность странствовать по Старому городу Таллинна на освещенной дороге знаний”, — сказал он.

Историк Яак Юске обратил внимание, что новое световое решение отлично подчеркивает разные этапы строительства средневековой городской стены, создававшейся на протяжении трех веков. По словам Юске, познакомиться с находящимся под защитой ЮНЕСКО Старым городом Таллинна стоит всем. “Развитие пушек заставляло делать защитную стену все шире и выше, добавляя оборонительные башни. В свое время длина городской стены была более двух километров, несмотря на то, что в 19 веке шесть городских ворот были практически полностью снесены, стена по большей части сохранилась до наших дней. Хотя большинство зданий старого города в поздние века было перестроено, и свои шрамы оставила также Вторая мировая война, преобладающая часть средневекового распределения объектов недвижимости и сеть улиц сохранилась”, — рассказал он.