МИД России объяснил повышенные требования к выдаче электронных виз иностранным туристам

“В свете нынешней международной обстановки сведения, которые иностранный гражданин должен указать для получения электронной визы, являются весьма актуальными. Исходим из того, что в вопросах выдачи виз иностранным гражданам следует учитывать интересы не только турбизнеса, но и национальной безопасности РФ”, — цитирует представителей департамента информации и печати МИД “Российская газета”.

Там напомнили, что с 7 ноября 2020 года состав сведений, которые указываются иностранным гражданином в заявлении на оформлении единой электронной визы, утверждается МИД России по согласованию с МВД и ФСБ.

Новую редакцию анкеты для иностранных туристов МИД разработал в конце 2020 года. Вместо 15 вопросов предполагаемым гостям России предлагают ответить более чем на 50. Среди них — какими социальными сетями пользуется турист, в каких местах он работал и учился (указать нужно все вплоть до средней школы с адресами) и прочие.