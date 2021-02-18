МИД России объяснил повышенные требования к выдаче электронных виз иностранным туристам

“В свете нынешней международной обстановки сведения, которые иностранный гражданин должен указать для получения электронной визы, являются весьма актуальными. Исходим из того, что в вопросах выдачи виз иностранным гражданам следует учитывать интересы не только турбизнеса, но и национальной безопасности РФ”, — цитирует представителей департамента информации и печати МИД “Российская газета”.

Там напомнили, что с 7 ноября 2020 года состав сведений, которые указываются иностранным гражданином в заявлении на оформлении единой электронной визы, утверждается МИД России по согласованию с МВД и ФСБ.

Новую редакцию анкеты для иностранных туристов МИД разработал в конце 2020 года. Вместо 15 вопросов предполагаемым гостям России предлагают ответить более чем на 50. Среди них — какими социальными сетями пользуется турист, в каких местах он работал и учился (указать нужно все вплоть до средней школы с адресами) и прочие.

Представители турбизнеса сочли анкету неадекватной и заметили, что она сводит на нет весь положительный эффект от введения в России электронных виз: у туристов, тем более из развитых платежеспособных стран, просто не возникнет желания ее заполнять.

Ранее анкеты с подобным списком вопросов касались только гостей из США, Великобритании, Канады и Грузии. Тем не менее, сами эти страны по результатам рассмотрения аналогичных опросников для россиян выдавали визы сроком действия до 10 лет. Электронная виза в РФ действует 16 дней.

В связи с ситуацией три предпринимательских объединения — Российский союз туриндустрии (РСТ), Российская гостиничная ассоциация и Ассоциация гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров — направили письма заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко и министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой сократить список вопросов в анкете для туристов.

“По состоянию на четверг официального ответа от МИД отраслевые объединения не получили. Ответ департамента информации и печати МИД был дан журналистам”, — сообщили в РСТ.