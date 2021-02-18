Правительство Финляндии продлило действующие ограничения на въезд в страну

"Эпидемия коронавируса продолжается, и пока нет достаточных возможностей для замены пограничного контроля. Поэтому для предотвращения распространения коронавируса пограничный контроль продолжится как на внутренней (Шенгенской) границе, так и на внешней", - сообщило правительство Финляндии.

В данный момент Финляндия ограничила въезд в страну из всех стран Шенгенской зоны, за исключением Исландии.

C 23 февраля все прибывающие в Финляндию по морю обязаны будут предъявлять негативные результаты теста на коронавирус, пишет YLE.

Судоходные компании будут требовать от всех пассажиров, прибывающих в Финляндию на пароме, справки о негативном результате теста на коронавирус. Это требование касается также граждан Финляндии.

Нововведение, соответствующее рекомендациям Ведомства здравоохранения и социального развития THL, вступит в силу в следующий вторник.

Справку будут требовать от всех пассажиров старше 12 лет.