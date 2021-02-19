Таллиннский городской музей приглашает отметить День независимости онлайн!

Филиалы музея в этот день будут закрыты, но мы подготовили для вас программу “Львы на гербе”, которая включает поздравительное приветствие, знакомство с онлайн-выставкой и увлекательную прогулку на свежем воздухе. Вашими проводниками в этом путешествии будут гербовые львы, главные рассказчики и хранители истории нашего города

ПРОГРАММА:

Праздничное приветствие “Трех львов” на страничке музея в Facebook.

Музей фотографии приглашает посетить онлайн-выставку “Три последних желания“, повествующую о судьбе участника Освободительной войны Юри Ратассепа.

Отправляйтесь в путешествие “Найди льва!” всей семьей или небольшой компанией друзей с помощью мобильного приложения. На каждой остановке вас ожидает вопрос, а за правильные ответы будут присуждаться баллы. Среди тех, кто пройдет весь маршрут 24 февраля (время не ограничено) и наберет наибольшее количество баллов, будут разыграны подарки! Одевайтесь по погоде, прогулка может занять полтора часа. Игра будет активна с 23.02.