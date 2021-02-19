Рестораны: мы благодарны, что на этот раз нас не закрыли. Но государство должно помочь с выплатой зарплат!

Однако Лийвамяги ожидает компенсаций от государства за введение новых ограничений. Весной прошлого года его компания получила финансовую поддержку. Кроме того, недавно Gustav Cafe выделили в качестве государственных субсидий 30 тысяч евро. “Благодаря этому мы продержались. Но сейчас у нас ежемесячные убытки. Без опоры трудно выжить”. Лийвамяги высоко оценил предоставленную в прошлом году возможность получить пособие от Кассы по безработице. По его мнению, этот план спасения предприятий и сотрудников хорошо себя оправдал. Сеть кафе, где в общей сложности занято 200 человек, в течение года была вынуждена сократить всего десять работников. “Государство по-прежнему должно помогать выплачивать заработную плату, так как именно зарплаты являются большой статьей расходов в нашем бизнесе. В конце концов, мы тщательно отобрали каждого человека в нашей команде, позвали на работу, и теперь нельзя сделать так, чтобы их на какое-то время отправить по домам”.