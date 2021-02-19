Рестораны: мы благодарны, что на этот раз нас не закрыли. Но государство должно помочь с выплатой зарплат!(1)
Один из владельцев ресторанов Noa, Paju Villa и Tuljak Мартти Сийманн признал, что требование ограничить заполняемость заведений до 50% является разумным. “Честно говоря, большинство людей думали, что это правило до сих пор действует, и даже если ресторан будет соблюдать требования о соблюдении необходимой дистанции и рассаживать за одним столом не более шести человек, заполняемость как раз будет в этих пределах. На мой взгляд, объяснение Каи Каллас, почему рестораны нужно оставить открытыми, правильно, мы сами это неоднократно подчеркивали: ресторан — более безопасное место для встреч, чем непроветриваемый дом или другое место”, — сказал Сийманн.
Поддерживает более масштабный план спасения, а не индивидуальные денежные вливания
Ожидает ли Сийманн, владелец Oko Restoranid OÜ, компенсации от государства за введение новых дополнительных ограничений? “Мы не получаем помощи, но мы благодарны, что нам позволили дальше работать. Естественно, мы пересмотрели многие принципы, готовим сейчас больше завтраков и обедов. Конечно, наша деятельность тормозится, но эта сложность неизбежно ложится на плечи определенного сектора. Вообще у меня сложилось впечатление, что у правительства есть план по спасению всего сектора в целом, я это тоже поддерживаю — оказание индивидуальной помощи или предоставление ее по частям может в итоге очень плохо закончиться и создать дополнительную напряженность”, — сказал Сийманн.
Ограничение по времени не работает
Сеть Reval Cafe включает 20 кафе, в том числе расположенный в квартале Ротерманни ресторан R14. По словам владельца Reval Cafe Рене Трейфельдта, в течение года он не видел 100% заполняемости ни в одном заведении общественного питания. Трейфельдт считает, что действующее до сих пор ограничение работы ресторанов до 21:00 нужно отменить и разрешить работать дольше. “Если на кафе раннее закрытие не влияет, то для ресторанов это странно. При более длительных часах работы можно было бы лучше организовать рассредоточение клиентов”.
Государство должно помогать платить зарплаты
Сийм Лийвамяги, управляющий вместе с Йоэлем Остратом и Риво Сисасом сетью кофеен Gustav, рассказал, что ограничение, которое вступит в силу со следующей недели, снова повлияет на работу заведений, но с этим можно будет справиться. “Этих ограничений было уже так много, их так много меняли, что ко всему привыкли. Люди знают об этом довольно хорошо”. По словам Лийвамяги, в их заведениях много заказов навынос, что позволяет немного увеличить оборот при ограничениях по заполняемости. К сети Gustav Cafe относятся по четыре кафе в Таллинне и Тарту.
Однако Лийвамяги ожидает компенсаций от государства за введение новых ограничений. Весной прошлого года его компания получила финансовую поддержку. Кроме того, недавно Gustav Cafe выделили в качестве государственных субсидий 30 тысяч евро. “Благодаря этому мы продержались. Но сейчас у нас ежемесячные убытки. Без опоры трудно выжить”. Лийвамяги высоко оценил предоставленную в прошлом году возможность получить пособие от Кассы по безработице. По его мнению, этот план спасения предприятий и сотрудников хорошо себя оправдал. Сеть кафе, где в общей сложности занято 200 человек, в течение года была вынуждена сократить всего десять работников. “Государство по-прежнему должно помогать выплачивать заработную плату, так как именно зарплаты являются большой статьей расходов в нашем бизнесе. В конце концов, мы тщательно отобрали каждого человека в нашей команде, позвали на работу, и теперь нельзя сделать так, чтобы их на какое-то время отправить по домам”.