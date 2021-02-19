Рестораны: мы благодарны, что на этот раз нас не закрыли. Но государство должно помочь с выплатой зарплат!

Один из владельцев ресторанов Noa, Paju Villa и Tuljak Мартти Сийманн признал, что требование ограничить заполняемость заведений до 50% является разумным. “Честно говоря, большинство людей думали, что это правило до сих пор действует, и даже если ресторан будет соблюдать требования о соблюдении необходимой дистанции и рассаживать за одним столом не более шести человек, заполняемость как раз будет в этих пределах. На мой взгляд, объяснение Каи Каллас, почему рестораны нужно оставить открытыми, правильно, мы сами это неоднократно подчеркивали: ресторан — более безопасное место для встреч, чем непроветриваемый дом или другое место”, — сказал Сийманн.

Поддерживает более масштабный план спасения, а не индивидуальные денежные вливания

Ожидает ли Сийманн, владелец Oko Restoranid OÜ, компенсации от государства за введение новых дополнительных ограничений? “Мы не получаем помощи, но мы благодарны, что нам позволили дальше работать. Естественно, мы пересмотрели многие принципы, готовим сейчас больше завтраков и обедов. Конечно, наша деятельность тормозится, но эта сложность неизбежно ложится на плечи определенного сектора. Вообще у меня сложилось впечатление, что у правительства есть план по спасению всего сектора в целом, я это тоже поддерживаю — оказание индивидуальной помощи или предоставление ее по частям может в итоге очень плохо закончиться и создать дополнительную напряженность”, — сказал Сийманн.

Ограничение по времени не работает

Сеть Reval Cafe включает 20 кафе, в том числе расположенный в квартале Ротерманни ресторан R14. По словам владельца Reval Cafe Рене Трейфельдта, в течение года он не видел 100% заполняемости ни в одном заведении общественного питания. Трейфельдт считает, что действующее до сих пор ограничение работы ресторанов до 21:00 нужно отменить и разрешить работать дольше. “Если на кафе раннее закрытие не влияет, то для ресторанов это странно. При более длительных часах работы можно было бы лучше организовать рассредоточение клиентов”.