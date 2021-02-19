Предприниматели в шоке: решение закрыть спа — новый удар по тысячам людей

Он приводит ироничный пример, что таким же образом можно три раза в год отправлять в принудительный отпуск Рийгикогу, Департамент здоровья и других государственных служащих, и они будут получать свою зарплату от частных предприятий и налогов с работников. Не говоря уже о том, что они не обязаны оплачивать всевозможные фиксированные расходы и арендную плату.

По словам Андреса Тийка, он понимает, что в нынешней ситуации нужно принимать жесткие решения, но они должны идти рука об руку с мерами поддержки. “Эстония должна последовать примеру больших стран, каким образом при установлении ограничений надо поддерживать работников и компании, за счет которых живет государство”, — объясняет Тийк. “Нельзя вводить такое ограничение без поддержки компаний и их сотрудников. Такое экономическое поведение в конечном итоге нанесет в будущем большой удар по качеству жизни наших обычных граждан. В современном меняющемся мире мировая экономика никогда больше не сможет восстанавливаться в таком ключе. Когда большие страны вовсю печатают деньги и компенсируют 80% заработной платы рабочим и постоянных затрат предприятий, маленькие страны, подобные нашей, теряют голову. В будущем эти ведущие державы не смогут погасить свои растущие государственные долги с помощью какой-либо формулы. Очевидно, будет создана суперинфляция или пройдет какая-то денежная реформа. Тогда мне хотелось бы посмотреть, как наши мудрые политики и сотрудники Eesti Pank посмотрят в глаза жителей нашей страны”.

Иск против государства