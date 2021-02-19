Предприниматели в шоке: решение закрыть спа — новый удар по тысячам людей(3)
Он приводит ироничный пример, что таким же образом можно три раза в год отправлять в принудительный отпуск Рийгикогу, Департамент здоровья и других государственных служащих, и они будут получать свою зарплату от частных предприятий и налогов с работников. Не говоря уже о том, что они не обязаны оплачивать всевозможные фиксированные расходы и арендную плату.
По словам Андреса Тийка, он понимает, что в нынешней ситуации нужно принимать жесткие решения, но они должны идти рука об руку с мерами поддержки. “Эстония должна последовать примеру больших стран, каким образом при установлении ограничений надо поддерживать работников и компании, за счет которых живет государство”, — объясняет Тийк. “Нельзя вводить такое ограничение без поддержки компаний и их сотрудников. Такое экономическое поведение в конечном итоге нанесет в будущем большой удар по качеству жизни наших обычных граждан. В современном меняющемся мире мировая экономика никогда больше не сможет восстанавливаться в таком ключе. Когда большие страны вовсю печатают деньги и компенсируют 80% заработной платы рабочим и постоянных затрат предприятий, маленькие страны, подобные нашей, теряют голову. В будущем эти ведущие державы не смогут погасить свои растущие государственные долги с помощью какой-либо формулы. Очевидно, будет создана суперинфляция или пройдет какая-то денежная реформа. Тогда мне хотелось бы посмотреть, как наши мудрые политики и сотрудники Eesti Pank посмотрят в глаза жителей нашей страны”.
Иск против государства
По словам Андреса Тийка, Союз Спа Эстонии готовит иск против государства, так как компаниям преднамеренно наносится ущерб, несмотря на сегодняшнюю ситуацию в мире и тот факт, что это внешний фактор, на который сами компании никак повлиять не могут. “Нас вдохновило смелое решение Союза Спа Эстонии, и мы сделаем точно также от имени Mustamäe Spa, иначе как еще мы сможем платить за аренду и налоги по 100 тысяч евро в месяц и по 90 тысяч в месяц в фонд заработной платы сотрудников, не говоря уже о фиксированных расходах”, — говорит Тийк. “Я хотел бы отметить, что этот порядочный работник (Mustamäe Spa - прим.ред) вносит очень большую часть своего фонда заработной платы в государственную казну и ее существование”.
Где солидарность?
По словам Андреса Тийка, было странно услышать, что Спа будут закрыты из-за исследования сточных вод. “К счастью или к несчастью, во всех городах, больших и малых, установлены одинаковые станции очистки сточных вод, где исследование можно проводить только суммарно — воду надо брать со всех Спа, гостиниц, квартир и домов, школ, предприятий общественного питания и, без шуток, у правительства, Рийгикогу и государственных служащих”, — поясняет Тийк.
По словам главы таллиннского Спа, несправедливо, когда государственный служащий находится дома и не может выйти на работу по распоряжению правительства Республики, а эти расходы, связанные с этим, оплачивают порядочные работники и компании, занятые в частном секторе.
“Впервые я прошу честности и прямоты от научного совета и исследователей”, — призывает Тийк. “Во всем мире подтверждено, что хлор и соединения хлора в воде бассейнов и Спа убивают капельные инфекции. В будущем кому-то должно быть очень стыдно, потому что эти обвинения сложно опровергнуть”.
Андрес Тийк подчеркивает, что нам есть о чем подумать — есть ли у нас сбалансированное общество и солидарность?