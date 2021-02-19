В прошлом году финны активно ездили в Эстонию за дешевым алкоголем, несмотря на пандемию

Союз пивоваров заявляет, что в прошлом году жители Финляндии продолжили ездить в Эстонию за дешевым алкоголем, невзирая на пандемию коронавирусной инфекции.

В 2020 году число поездок жителей Финляндии на паромах в Эстонию сократилось на 66 %, однако импорт алкоголя снизился лишь на треть.

Согласно статистике, в прошлом году финские туристы ввезли в страну почти 26 миллионов литров алкогольных напитков, что на 11 миллионов литров меньше, чем в 2019 году.

Двое из пяти путешественников сообщили, что покупка спиртных напитков стала для них единственным или по карйне мере важным поводом отправиться в Эстонию на корабле.