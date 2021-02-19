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19.02.2021, 17:25

Ситуация улучшается: С 22 февраля въезд в Эстонию без ограничений разрешен уже из 8 стран Европы

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С 22 по 28 февраля приехать в Эстонию без ограничений можно из Финляндии, Норвегии, Исландии, Дании, Греции, Германии, Хорватии и Лихтенштейна. В этих странах фиксируется самый низкий кумулятивный показатель заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Чехии (968,1 ), Сан-Марино (847,5 ↑), Монако (819,1 ), Андорре (789,0 ), Эстонии (698,96 ↑) и Словении (620,7 ).

Далее следуют: Португалия (589,9 ), Испания (556,7 ), Латвия (548,6 ), Словакия (519,3 ), Франция (398,2 ), Швеция (396,5 ), Мальта (372,7 ), Люксембург (353,8 ), Нидерланды (289,2 ), Литва (287,9 ), Италия (283,1 ), Ирландия (262,6 ), Бельгия (240,9 ), Австрия (212,4 ), Польша (205,8 ), Швейцария (209,9 ↓), Венгрия (205,6 ), Кипр (184,3 ), Румыния (172,0 ) и Болгария (157,2 ).

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↓” — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (6,6 ), Норвегии (65,9 ↓), Финляндии (87,5 ↓), Дании (100,3 ↓), Греции (141,5 ), Германии (140,7 ), Хорватии (128,3 ) и Лихтенштейне (111,0 ↓).

С 15 января в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 22 по 28 февраля 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из Финляндии, Норвегии, Исландии, Дании, Греции, Германии, Хорватии и Лихтенштейна.

!!! При этом стоит помнить, что въезд в некоторые страны ограничен:

* До 25 февраля въезд в Финляндию разрешен только транспортным и медицинским работникам, дипломатам и журналистам. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

* С 29 января Норвегия закрывает границы из-за новых штаммов коронавируса. Ограничения на въезд будут действовать почти для всех иностранцев. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

С 15 января действует порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться в самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда. В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными.

Люди, которые не сделали тест за 72 часа до приезда в Эстонию, могут сделать первый тест немедленно по прибытии, а второй тест — не ранее, чем через шесть дней после первого. Десятидневную самоизоляцию можно завершить досрочно в случае, если результаты обоих тестов были негативными.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия. Ограничения в передвижении действуют для прибывающих из Руанды.

Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).

Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.

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