Ситуация улучшается: С 22 февраля въезд в Эстонию без ограничений разрешен уже из 8 стран Европы

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Чехии (968,1 ↑), Сан-Марино (847,5 ↑), Монако (819,1 ↓), Андорре (789,0 ↓), Эстонии (698,96 ↑) и Словении (620,7 ↓).

С 15 января в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 22 по 28 февраля 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из Финляндии, Норвегии, Исландии, Дании, Греции, Германии, Хорватии и Лихтенштейна.

!!! При этом стоит помнить, что въезд в некоторые страны ограничен:

* До 25 февраля въезд в Финляндию разрешен только транспортным и медицинским работникам, дипломатам и журналистам. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

* С 29 января Норвегия закрывает границы из-за новых штаммов коронавируса. Ограничения на въезд будут действовать почти для всех иностранцев. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.