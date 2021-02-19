Продвигаемый Эстонией проект паспорта вакцинации поможет возобновить путешествия

Как сказал советник Госканцелярии Мартен Каэватс, сначала можно создать безопасный "пузырь поездок" между Эстонией, Швецией, Финляндией, Латвией и Литвой.

В Министерстве иностранных дел этот проект называется архитектурой доверия к данным о состоянии здоровья, цель которого заключается в том, что выданный в любой стране подтверждающий вакцинацию сертификат позволит беспрепятственно путешествовать.

"Чтобы эти решения, как например, сертификаты Финляндии, Эстонии, Швеции и Латвии, могли работать вместе, необходимы две вещи: договориться об общих стандартах данных и правил, используемых этими решениями, и это та работа, которую мы сейчас выполняем совместно с ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения - ред.), и процесс согласования идет", - пояснил Каэватс.