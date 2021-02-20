Испания надеется возобновить международный туризм летом

”Испания планирует возобновить международный туризм летом — к этому времени большая часть населения (70%), скорее всего, уже будет вакцинирована. Что касается снятия текущих ограничений на необязательные поездки из третьих стран, все зависит от совместного решения с партнерами по Евросоюзу”, — сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что турпоток в Испанию в 2020 году обвалился на 77%. Страну посетили всего 19 млн иностранных туристов — это худший результат за полвека. Вклад туризма в ВВП снизился с 12,4% в 2019 году до чуть более 4% в 2020 году.

В Минтуризма уточнили, что сначала Испания станет доступна для ближайших европейских соседей, а затем и для граждан других государств.