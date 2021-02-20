Испания надеется возобновить международный туризм летом

”Испания планирует возобновить международный туризм летом — к этому времени большая часть населения (70%), скорее всего, уже будет вакцинирована. Что касается снятия текущих ограничений на необязательные поездки из третьих стран, все зависит от совместного решения с партнерами по Евросоюзу”, — сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что турпоток в Испанию в 2020 году обвалился на 77%. Страну посетили всего 19 млн иностранных туристов — это худший результат за полвека. Вклад туризма в ВВП снизился с 12,4% в 2019 году до чуть более 4% в 2020 году.

В Минтуризма уточнили, что сначала Испания станет доступна для ближайших европейских соседей, а затем и для граждан других государств.

“Граждане РФ — не самые многочисленные посетители испанских курортов. Намного чаще в стране отдыхают гости из Великобритании, Франции и Германии. Однако с каждым годом мы принимаем все больше и больше туристов из стран, не входящих в ЕС, чьи расходы порой выше, что делает их важным источником для нашей экономики”, — отмечают в Испанской конфедерации туристических агентств (CEAV).

Испания также выступает за скорейшее введение в стране “ковидных” паспортов — по мнению чиновников, это будет способствовать скорейшему перезапуску туризма.

“Наличие такого паспорта не будет для путешественников обязательным. Кроме того, если в стране отправления туриста по-прежнему наблюдается умеренный или высокий риск передачи коронавируса, то от пассажира могут потребовать и другие документы — например, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус”, — сказали в Минтуризма.