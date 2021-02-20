Руководители спа: закрытие водных центров — неоправданно жесткая мера. Кто нам это компенсирует?

Терье Неппер рассказывает, что сразу же после решения правительства начали поступать аннуляции бронирований. “Теперь мы ждем следующего решения правительства о том, как нашему сектору и нашим работникам компенсируют это принудительное закрытие”, — сказал Неппер.

Руководитель Arensburg Boutique Hotel & Spa Терье Неппер крайне разочарован решением правительства снова закрыть спа. “На каком основании принимаются эти решения?” — задается вопросом Неппер. “По нашим данным, в спа-салонах и ресторанах не было очагов заражения коронавирусом, но постоянные ограничения продолжаются”.

Свартс добавляет, что у предприятий есть оправданное ожидание, что ущерб, причиненный этими ограничениями, будет покрыт государством за счет дополнительных мер поддержки. “По сравнению с другими предприятиями, каждый день ограничений для таллиннских гостиниц связан со сложностями, потому что с осени прошлого года у нас практически нет посещаемости и нет возможности заработать даже небольшой доход”, — объясняет Свартс. “В будущем есть надежда, что темпы вакцинации значительно увеличатся и это приведет к восстановлению путешествий. Существование таллиннских отелей по-прежнему зависит только от того, насколько быстро возобновится международный туризм”.

“Поскольку посещение Спа — один из поводов для поездок по Эстонии, особенно во время предстоящих школьных каникул, может показаться разумным решение закрыть все эти места отдыха”, — говорит Свартс. “Количество заражений, зарегистрированных после посещения Спа, незначительно по сравнению с другими местами скопления людей. Но несмотря на то, что вирус особо в Спа не распространяется, мы должны полностью остановить свою деятельность”.

Руководитель лечебно-курортного центра Вярска Велло Саар: это решение оказало медвежью услугу нашим клиентам

“Центр Вярска предоставляет в первую очередь услуги санаторно-курортного лечения и реабилитации, и дополнительные ограничения не распространяются на предоставление этих услуг, хотя водный центр также играет очень важную роль в нашем лечебном центре”, — говорит Велло Саар. “В связи с вступающими в силу ограничениями нам придется полностью закрыть водный центр. Из позиции и решения правительства можно сделать вывод, что водные центры, спа, сауны и бассейны являются единственными виновниками распространения вируса, потому что на другие сферы жизни подобные ограничения не распространились”.

Решение о закрытии спа вызывает у Велло Саара большую озабоченность. “Безусловно, это решение оказало медвежью услугу нашим клиентам, которые бронировали у нас определенные услуги”, — объясняет руководитель лечебно-курортного центра Вярска. “Теперь мы ждем бурю негодования от обманутых клиентов, а также возможных отмен бронирований. Поведение наших клиентов напрямую повлияет на нашу жизнь в ближайшие недели. Финансовые потери пока сложно подсчитать, но это решение коснется более чем 120 наших сотрудников, так как мы не можем гарантировать им согласованный объем работы. Особенно “приятно” было услышать на пресс-конференции правительства, как премьер-министр сказала, что в условиях кризиса каждый должен нести ответственность за экономический ущерб”.

Велло Саар подчеркивает, что за решением о закрытии спа должны последовать компенсации. По его словам, пользование водным центром является частью санаторно-курортного лечения, и отказ от этой услуги обязательно приведет к отмене бронирований.

Руководитель Центра Вярска ждет, когда вирус удастся взять под контроль. “Для этого все люди должны начать вести себя ответственно и уважать установленные ограничения”, — говорит Саар.

Руководитель V SPA Геа Пуйдак: разумно закрывать спа на школьные каникулы, но тогда и развлекательные заведения тоже должны быть закрыты

Руководитель V Spa Геа Пуйдак считает, что решение о закрытии спа было правильным, но при этом следовало бы закрыть кинотеатры, театры и рестораны. “В декабре и январе, когда были закрыты спа в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, стало ясно, что люди едут на отдых в спа в другие части Эстонии, поэтому разумно на школьные каникулы закрыть все спа”, — говорит Пуйдак. “Будем надеяться, что показатели заболеваемости улучшатся и через две недели мы возобновим работу”, — с надеждой сказала Геа Пуйдак.

V Spa. Foto: Rene Türk