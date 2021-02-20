Месяц в одиночку в зимнем лесу: эстонская путешественница пешком отправилась в необычный поход протяженностью 615 км!

По словам Хелери, благодаря родителям она с детства любит бродить сама по себе, а мастерское владение Excel позволило ей продумать маршрут настолько детально, насколько это вообще было возможно. Диких животных, других людей и одиночества она не боится, скорее ее беспокоят непредвиденные ситуации и препятствия, например, сложные броды — ведь если промокнет одежда, то прежний темп поддерживать не удастся.

“У меня нет особых страхов перед одиночным походом. Не из-за того, что я наивно подхожу к лесному походу, а потому, что я просто не беру страхи с собой. Я по собственному опыту знаю, что, когда я в лесу одна, этот страх может выйти из-под контроля, поэтому такой настрой просто помогает мне остаться в живых. Если я повстречаю рысь или волка, то я вообще подумаю, что мне нужно срочно купить лотерейный билет, такая я в этот день везучая”, — говорит Хелери.

К выбору походного рюкзака и его сбору Хелери пришлось подойти очень основательно — ничего лишнего в нем нет. Во Fjällräven узнали, что взяла с собой девушка, в одиночку отправившаяся в 615-километровый поход, и что она планирует делать, чтобы домой вернуться живой и невредимой.



Рюкзак

Хелери утверждает, что рюкзак — вообще самый важный элемент всей походной экипировки. Она традиционно отдала предпочтение удобному рюкзаку Fjällräven, который хорошо сидит на спине и равномерно распределяет нагрузку. “Для меня очень важно, чтобы расположение карманов и отсеков в рюкзаке было логичным, и чтобы в нем легко было найти нужную вещь. По обе стороны моего рюкзака легкодоступные отделения. Справа я храню телефон, а слева — перцовый баллончик. Баллончиком мне до сих пор не приходилось пользоваться, но я все же подготовилась к таким ситуациям, как деревенские собаки, которым я могу не понравиться”, — рассказывает Хелери. На протяжении всего похода рюкзак девушки будет весить примерно 20 килограммов.



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