Месяц в одиночку в зимнем лесу: эстонская путешественница пешком отправилась в необычный поход протяженностью 615 км!
По словам Хелери, благодаря родителям она с детства любит бродить сама по себе, а мастерское владение Excel позволило ей продумать маршрут настолько детально, насколько это вообще было возможно. Диких животных, других людей и одиночества она не боится, скорее ее беспокоят непредвиденные ситуации и препятствия, например, сложные броды — ведь если промокнет одежда, то прежний темп поддерживать не удастся.
“У меня нет особых страхов перед одиночным походом. Не из-за того, что я наивно подхожу к лесному походу, а потому, что я просто не беру страхи с собой. Я по собственному опыту знаю, что, когда я в лесу одна, этот страх может выйти из-под контроля, поэтому такой настрой просто помогает мне остаться в живых. Если я повстречаю рысь или волка, то я вообще подумаю, что мне нужно срочно купить лотерейный билет, такая я в этот день везучая”, — говорит Хелери.
К выбору походного рюкзака и его сбору Хелери пришлось подойти очень основательно — ничего лишнего в нем нет. Во Fjällräven узнали, что взяла с собой девушка, в одиночку отправившаяся в 615-километровый поход, и что она планирует делать, чтобы домой вернуться живой и невредимой.
Рюкзак
Платяной шкаф и обувная полка
В “гардеробном шкафу” Хелери можно найти один комплект одежды на день и один комплект одежды на ночь. Состоят они из нескольких слоев одежды, чтобы легко было что-то добавить или снять в зависимости от самочувствия и погодных условий. В дорогу с утра она обязательно надевает термобелье (и верх, и низ), носки, теплые штаны и куртку, а передвигаться по снегу ей помогают гамаши и палки для ходьбы. “Когда двигаешься, комбинация теплого белья, теплых штанов и куртки отлично работает, но стоит остановиться — тут же начинает действовать влажность, худший враг походника. Тогда я натягиваю спортивную кофту и жилетку или надеваю под теплую куртку еще одну, полегче” — говорит она.
На всякий случай Хелери взяла дополнительные теплые перчатки, но в основном пользуется рыбацкими варежками, которые можно в любой момент превратить в перчатки. На голове — теплая шапка и бафф (его она использует в качестве маски, когда заходит в деревенские магазины). В качестве пижамы она использует все то же термобелье: “Я знаю, что некоторые бывалые туристы и в такой мороз рекомендуют спать без одежды, но я все же попробую спать в теплом белье. Если будет холодно, еще чем-нибудь утеплюсь”.
Из обуви Хелери предпочитает пару теплых легких треккинговых ботинок со сравнительно узкой подошвой и застежками, похожими на лыжные крепления. “Обувь должна быть легкой и дышащей, чтобы она максимально быстро сохла. Зимой простого способа высушить обувь нет. У костра ее можно подпалить, а еще от такой экспресс-сушки обувь может дать усадку на несколько размеров. Некоторые рекомендуют на ночь класть обувь в спальный мешок, но я лучше без этого обойдусь — спать в одном мешке с мокрыми вещами еще хуже, чем идти в мокрой обуви”, — говорит она.
Спальня
На протяжении всего похода Хелери планировала спать в обычной палатке, а кровать у нее двухслойная — вниз идет легкий летний туристический коврик (на привалах на нем можно также сидеть), а поверх она кладет всесезонный надувной матрас, который также много не весит. “Я рассматривала вариант гамака, но мне кажется, что зимой палатка безопаснее. Гамак и палатка, на самом деле, весят одинаково, поэтому долго раздумывать не пришлось. Некоторые ночи проходят в лесных хижинах или плаще-палатке — в нем можно разместиться под деревом”, — рассказывает девушка. Мягких подушек и пухового одеяла в ее рюкзаке не найдешь — их заменяет мягкий теплый спальный мешок, в котором зимой уютно, как в коконе.
Кухня
На самом дне рюкзака лежит небольшая походная кухня: походная плитка, два зимних газовых баллона по 230 граммов, спички, фильтр для воды и небольшая походная кастрюля (она же сковородка). Из посуды у нее с собой термос, маленькая кружка, ложка и практичная ложка-вилка. В лесу не до правил столового этикета, рассказывает девушка: “Бывали ситуации, когда я лапшу веточками ела”.
Отправляясь в поход, Хелери взяла с собой запас пищи на пять дней, и каждые пять дней пополняет его в деревенских магазинах по пути. Еще у нее с собой сублимированная еда Tactical Foodpack, соляные хлопья и, конечно же, кофе. “Если у меня и есть какие-то зависимости, то это кофе. В особенности по утрам без него не обхожусь. Утра в зимнем лесу они такие — с кофе и носками, которые пытаешься согреть, прежде чем надевать на ноги”, — шутит девушка. К счастью, благодаря снежной зиме с собой не пришлось брать канистры с водой — сразу за порогом палатки можно набрать сколько угодно чистой питьевой воды.
Ванная
Про личную гигиену Хелери говорит, что на 5+ она в походе недостижима, но как минимум на 3+ быть обязана: “У меня есть определенные утренние и вечерние ритуалы, но, разумеется, больше никаких многочисленных кремов и кислот. Косметически продукт всего один — мазь SOS эстонской компании Naude. Она подходит для использования в морозы, и я ее использую для всего — для кожи, губ и мозолей. Многие любители походов считают чистку зубов роскошью, но я не настолько экстремальна — зубная паста и щетка в моем рюкзаке есть”.
Из медикаментов у девушки с собой препараты для пищеварения и обезболивающие. Без мозолей в походе не обходится, поэтому одна из важнейших вещей в нем — тейп. “Ногам нужна особая забота. Потенциальные мозоли я сразу заклеиваю тейпом. Разумеется, я рассчитывала на определенные неудобства — это неотъемлемая часть похода. Тем приятнее наконец-то вернуться домой, где тебя ждет любимый душ”, — рассказывает девушка.
Комната информационных технологий и домашний офис
Из высоких технологий у Хелери с собой смарт-часы (подарок друзей к прошлому походу), зарядное устройство для телефона, два внешних аккумулятора, наушники и компактная камера — на нее девушка снимает свой путь для передачи Rabaradapidi: Talvematk, которая появится в эфире телеканала Telia Inspira этой весной. Хотя в основном Хелери отслеживает маршрут через приложение RMK, в зимний поход она предусмотрительно взяла с собой обычную карту и налобный фонарь. Устройства и наружные аккумуляторы девушка планирует заряжать не реже раза в неделю, когда будет представляться такая возможность. Периодически к Хелери будут присоединяться съемочная команда и гости, с которыми девушка будет беседовать на темы пешего туризма и лесоводства.