НЕ ПРОПУСТИТЕ! Бесплатная экскурсия "Незаконченный город" в Эстонском музее архитектуры пройдет сегодня в 14:00

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В Эстонском музее архитектуры до 25 апреля будет открыта выставка “Незаконченный город. Градостроительные концепции Таллинна”, которая приглашает взглянуть на столицу Эстонии с точки зрения современного городского планирования. Посетители выставки получат представление о градостроительных требованиях и проблемах в Таллинне, а также вероятно и ответ на вопрос, формируется ли Таллинн в настоящее время как жизнеспособный и конкурентоспособный город, в котором будет хорошо жить и последующим поколениям.

Выставка основывается на исследовательском проекте Эстонской академии художеств (ЭАХ) “Незаконченный город”, в рамках которого разрабатывались концептуальные и пространственные градостроительные сценарии Таллинна. По словам куратора выставки, докторанта факультета архитектуры ЭАХ архитектора Йохана Тали, мы все, как горожане “пользуемся” городом, и нам не должно быть все равно, как и в каком направлении город развивается. “Поскольку выставка дает обширную панораму Таллинна, как столицы Эстонии, то создатели выставки искренне надеются, что она вызовет в посетителе амбициозное желание понять, что происходит в городской среде Таллинна, так как все это должно делаться в интересах жителей города и за их счет”, - пояснил Тали.