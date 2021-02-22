На этой неделе приехать в Эстонию без ограничений можно из Германии, Греции, Хорватии и еще 5 стран Европы

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Чехии (968,1 ↑), Сан-Марино (847,5 ↑), Монако (819,1 ↓), Андорре (789,0 ↓), Эстонии (698,96 ↑) и Словении (620,7 ↓).

С 22 по 28 февраля приехать в Эстонию без ограничений можно из Финляндии, Норвегии, Исландии, Дании, Греции, Германии, Хорватии и Лихтенштейна. В этих странах фиксируется самый низкий кумулятивный показатель заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (6,6 ↓), Норвегии (65,9 ↓), Финляндии (87,5 ↓), Дании (100,3 ↓), Греции (141,5 ↑), Германии (140,7 ↓), Хорватии (128,3 ↓) и Лихтенштейне (111,0 ↓).

С 15 января в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 22 по 28 февраля 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из Финляндии, Норвегии, Исландии, Дании, Греции, Германии, Хорватии и Лихтенштейна.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия. Ограничения в передвижении действуют для прибывающих из Руанды.



!!! При этом стоит помнить, что въезд из Эстонии в некоторые страны Европы ограничен. Более подробно узнать об ограничениях по каждой стране можно на сайте МИД Эстонии Reisitargalt.ee.

Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).

Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.

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