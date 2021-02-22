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22.02.2021, 07:00

На этой неделе приехать в Эстонию без ограничений можно из Германии, Греции, Хорватии и еще 5 стран Европы

 
Photo by abi ismail on Unsplash
В большинстве стран Европы фиксируется снижение уровня заражения коронавирусом. Так как въезд в Эстонию без каких-либо ограничений разрешен из тех стран, где за последние 14 дней на 100 000 населения приходилось не более 150 случаев заболевших, то на этой неделе приехать в нашу страну без обязательного карантина по прибытии или теста на COVID-19 можно уже из 8 европейских государств.

С 22 по 28 февраля приехать в Эстонию без ограничений можно из Финляндии, Норвегии, Исландии, Дании, Греции, Германии, Хорватии и Лихтенштейна. В этих странах фиксируется самый низкий кумулятивный показатель заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Чехии (968,1 ), Сан-Марино (847,5 ↑), Монако (819,1 ), Андорре (789,0 ), Эстонии (698,96 ↑) и Словении (620,7 ).

Далее следуют: Португалия (589,9 ), Испания (556,7 ), Латвия (548,6 ), Словакия (519,3 ), Франция (398,2 ), Швеция (396,5 ), Мальта (372,7 ), Люксембург (353,8 ), Нидерланды (289,2 ), Литва (287,9 ), Италия (283,1 ), Ирландия (262,6 ), Бельгия (240,9 ), Австрия (212,4 ), Польша (205,8 ), Швейцария (209,9 ↓), Венгрия (205,6 ), Кипр (184,3 ), Румыния (172,0 ) и Болгария (157,2 ).

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↓” — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (6,6 ), Норвегии (65,9 ↓), Финляндии (87,5 ↓), Дании (100,3 ↓), Греции (141,5 ), Германии (140,7 ), Хорватии (128,3 ) и Лихтенштейне (111,0 ↓).

С 15 января в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 22 по 28 февраля 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из Финляндии, Норвегии, Исландии, Дании, Греции, Германии, Хорватии и Лихтенштейна.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия. Ограничения в передвижении действуют для прибывающих из Руанды.

!!! При этом стоит помнить, что въезд из Эстонии в некоторые страны Европы ограничен. Более подробно узнать об ограничениях по каждой стране можно на сайте МИД Эстонии Reisitargalt.ee.

Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).

Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.

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