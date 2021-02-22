На этой неделе приехать в Эстонию без ограничений можно из Германии, Греции, Хорватии и еще 5 стран Европы

С 22 по 28 февраля приехать в Эстонию без ограничений можно из Финляндии, Норвегии, Исландии, Дании, Греции, Германии, Хорватии и Лихтенштейна. В этих странах фиксируется самый низкий кумулятивный показатель заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Чехии (968,1 ↑), Сан-Марино (847,5 ↑), Монако (819,1 ↓), Андорре (789,0 ↓), Эстонии (698,96 ↑) и Словении (620,7 ↓).

Далее следуют: Португалия (589,9 ↓), Испания (556,7 ↓), Латвия (548,6 ↓), Словакия (519,3 ↑), Франция (398,2 ↓), Швеция (396,5 ↑), Мальта (372,7 ↓), Люксембург (353,8 ↑), Нидерланды (289,2 ↓), Литва (287,9 ↓), Италия (283,1 ↑), Ирландия (262,6 ↓), Бельгия (240,9 ↓), Австрия (212,4 ↓), Польша (205,8 ↑), Швейцария (209,9 ↓), Венгрия (205,6 ↑), Кипр (184,3 ↓), Румыния (172,0 ↓) и Болгария (157,2 ↑).

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↓” — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (6,6 ↓), Норвегии (65,9 ↓), Финляндии (87,5 ↓), Дании (100,3 ↓), Греции (141,5 ↑), Германии (140,7 ↓), Хорватии (128,3 ↓) и Лихтенштейне (111,0 ↓).

С 15 января в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 22 по 28 февраля 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из Финляндии, Норвегии, Исландии, Дании, Греции, Германии, Хорватии и Лихтенштейна.