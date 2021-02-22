22.02.2021, 10:05
Римский отель размещает малоимущих за 12 евро в день
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Римский трехзвездочный отель в отсутствие туристов изменил концепцию — теперь он принимает малоимущих и безработных. Идея превратить гостиницу в благотворительный центр пришла владельцам, братьям Д’Амарио, во время пандемии, сообщает портал Тонкости Туризма.
Размещение в отеле все же не бесплатное. С постояльцев берут минимум 12 EUR в день, но каждый вносит столько, сколько может себе позволить. Этих денег хватает, чтобы оплачивать коммунальные услуги и уборку.
Владельцы подчеркивают, что гостиница не принимает бездомных обитателей городского вокзала. Постояльцами становятся люди, имеющие рекомендацию от католической Общины Святого Эгидия, где сами братья трудились волонтерами.