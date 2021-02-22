22.02.2021, 10:30
Стабильность в Таллиннском аэропорту: количество прямых рейсов в города Европы не изменилось
Foto: Taavi Sepp
С 22 февраля из Таллиннского аэропорта открыто девять международных направлений, изменений в списке международных пунктов назначения по сравнению с прошлой неделей не произошло, сообщает RusERR.
На этой неделе рейсы осуществляются в следующие аэропорты:
* Амстердам (Air Baltic)
* Франкфурт (Lufthansa)
* Хельсинки (Finnair)
* Лондон (Air Baltic)
* Минск (Belavia)
* Осло (Air Baltic)
* Рига (Air Baltic)
* Стокгольм (SAS, SAS)
* Варшава (LOT)
В графике полетов на эту неделю есть также чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх, Хургаду и на Гран-Канарию.
С 22 февраля въезд в Эстонию без ограничений разрешен для прибывающих из Хорватии, Исландии, Греции, Лихтенштейна, Норвегии, Германии, Финляндии и Дании.